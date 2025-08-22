Parcours Sens’action Les montagnes d’or vert Saint-Paul-sur-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence

Parcours Sens’action Les montagnes d’or vert

Maljasset 04530 Saint-Paul-sur-Ubaye

En Haute-Ubaye, se cache un trésor oublié. Une force naturelle a transformé une roche venue du fond des mers en un très précieux marbre vert ! La plus belle des pierres trône encore sous la montagne… Sauras-tu la retrouver ?

+33 4 92 81 04 71

English : Sens’action trail The mountains of green gold

In Haute-Ubaye, a forgotten treasure is hidden.

A natural force has transformed a rock from the depths of the sea into a very precious green marble!

The most beautiful stone still sits under the mountain… Will you be able to find it?

Deutsch :

In der Haute-Ubaye verbirgt sich ein vergessener Schatz. Eine Naturgewalt hat ein Gestein aus den Tiefen des Meeres in einen sehr wertvollen grünen Marmor verwandelt! Der schönste aller Steine thront noch immer unter dem Berg… Kannst du ihn finden?

Italiano :

In Haute-Ubaye si nasconde un tesoro dimenticato.

Una forza naturale ha trasformato una roccia proveniente dalle profondità del mare in un preziosissimo marmo verde!

La pietra più bella si trova ancora sotto la montagna… Sarete in grado di trovarlo?

Español :

La región de Haute-Ubaye esconde un tesoro olvidado. Una fuerza natural ha transformado una roca de las profundidades del mar en un precioso mármol verde La piedra más bella aún yace bajo la montaña… ¿Podrás encontrarla?

