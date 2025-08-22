Parcours sonore du Valbonnais-Promenade Valbonnais Isère

Parcours piéton: Promenade sonore du Valbonnais

Parcours piéton: Promenade sonore du Valbonnais 996 rue Principale 38740 Valbonnais Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Une promenade sonore dans le village de Valbonnais, au départ de l’école du village, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine qui ont façonné le lieu.

Podcast ici https://on.soundcloud.com/t9RnZHxvnaG7RbkG8

English :

A sound walk through the village of Valbonnais, starting from the village school, to discover or rediscover the history and heritage that have shaped the place.

Podcast here: https://on.soundcloud.com/t9RnZHxvnaG7RbkG8

Deutsch :

Ein akustischer Spaziergang durch das Dorf Valbonnais, ausgehend von der Dorfschule, um die Geschichte und das Kulturerbe, die den Ort geprägt haben, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Podcast hier: https://on.soundcloud.com/t9RnZHxvnaG7RbkG8

Italiano :

Una passeggiata sonora attraverso il villaggio di Valbonnais, partendo dalla scuola del paese, per scoprire o riscoprire la storia e il patrimonio che hanno plasmato il luogo.

Podcast qui: https://on.soundcloud.com/t9RnZHxvnaG7RbkG8

Español :

Un paseo sonoro por el pueblo de Valbonnais, a partir de la escuela del pueblo, para descubrir o redescubrir la historia y el patrimonio que han dado forma al lugar.

Podcast aquí: https://on.soundcloud.com/t9RnZHxvnaG7RbkG8

