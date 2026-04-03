Parcours Street Art de Villefontaine Villefontaine Isère

Parcours Street Art de Villefontaine

Parcours Street Art de Villefontaine 38090 Villefontaine Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis quelques années, des œuvres fleurissent sur les murs de Villefontaine. Pour poursuivre cette démarche de création urbaine, l’équipe municipale s’est engagée dans la réalisation d’un parcours street-art.

https://villefontaine.fr/art/parcours-street-art/ +33 4 74 96 00 00

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English :

For several years now, works of art have been flourishing on the walls of Villefontaine. To continue this urban creative process, the municipal team has committed itself to the creation of a street-art trail.

Deutsch :

Seit einigen Jahren blühen die Kunstwerke auf den Mauern von Villefontaine. Um diesen Prozess der urbanen Kreation fortzusetzen, hat sich die Stadtverwaltung für die Realisierung eines Street-Art-Parcours engagiert.

Italiano :

Da alcuni anni, sui muri di Villefontaine fioriscono opere d’arte. Per continuare questo approccio urbano creativo, l’amministrazione comunale ha deciso di creare un percorso di street-art.

Español :

Desde hace varios años, las obras de arte florecen en los muros de Villefontaine. Para continuar con este enfoque urbano creativo, el equipo municipal ha decidido crear un sendero de arte callejero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme