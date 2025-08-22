Parcours Sur la Route de la Chimie Jarrie Isère
vendredi 1 mai 2026.
Parcours Sur la Route de la Chimie
Parcours Sur la Route de la Chimie 100 montée de la Creuse 38560 Jarrie Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Pour retracer l’histoire des usines chimiques de Jarrie et de Pont-de-Claix, suivez le guide !
Les guides, ce sont les enfants d’écoles de Jarrie et de Pont-de-Claix à travers un dépliant vivant et bourré d’informations !
2 itinéraires au choix
https://www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie
English :
Follow the guide to retrace the history of the Jarrie and Pont-de-Claix chemical plants!
Jarrie and Pont-de-Claix schoolchildren are the guides, with a lively brochure packed with information!
2 itineraries to choose from
Deutsch :
Um die Geschichte der Chemiefabriken in Jarrie und Pont-de-Claix nachzuvollziehen, folgen Sie dem Führer!
Die Führer sind die Kinder der Schulen von Jarrie und Pont-de-Claix mit Hilfe eines lebendigen und mit Informationen gespickten Faltblatts!
2 Routen zur Auswahl
Italiano :
Seguite la guida per ripercorrere la storia degli stabilimenti chimici di Jarrie e Pont-de-Claix!
Le guide sono i bambini delle scuole di Jarrie e Pont-de-Claix attraverso un vivace opuscolo ricco di informazioni!
2 percorsi tra cui scegliere
Español :
Siga la guía para recorrer la historia de las plantas químicas de Jarrie y Pont-de-Claix.
Los guías son los niños de las escuelas de Jarrie y Pont-de-Claix, en un animado folleto repleto de información.
2 recorridos a elegir
