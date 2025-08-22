Parcours Sur la Route de la Chimie Jarrie Isère

Parcours Sur la Route de la Chimie

Parcours Sur la Route de la Chimie 100 montée de la Creuse 38560 Jarrie Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Pour retracer l’histoire des usines chimiques de Jarrie et de Pont-de-Claix, suivez le guide !

Les guides, ce sont les enfants d’écoles de Jarrie et de Pont-de-Claix à travers un dépliant vivant et bourré d’informations !

2 itinéraires au choix

English :

Follow the guide to retrace the history of the Jarrie and Pont-de-Claix chemical plants!

Jarrie and Pont-de-Claix schoolchildren are the guides, with a lively brochure packed with information!

2 itineraries to choose from

Deutsch :

Um die Geschichte der Chemiefabriken in Jarrie und Pont-de-Claix nachzuvollziehen, folgen Sie dem Führer!

Die Führer sind die Kinder der Schulen von Jarrie und Pont-de-Claix mit Hilfe eines lebendigen und mit Informationen gespickten Faltblatts!

2 Routen zur Auswahl

Italiano :

Seguite la guida per ripercorrere la storia degli stabilimenti chimici di Jarrie e Pont-de-Claix!

Le guide sono i bambini delle scuole di Jarrie e Pont-de-Claix attraverso un vivace opuscolo ricco di informazioni!

2 percorsi tra cui scegliere

Español :

Siga la guía para recorrer la historia de las plantas químicas de Jarrie y Pont-de-Claix.

Los guías son los niños de las escuelas de Jarrie y Pont-de-Claix, en un animado folleto repleto de información.

2 recorridos a elegir

