Parcours thématique Chapareillan Chapareillan Isère

Parcours thématique Chapareillan 38530 Chapareillan Isère Auvergne-Rhône-Alpes
A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, en 8 étapes, les lieux de mémoire ou sites pittoresques du village.
English :
Through this heritage trail, you will discover, in 8 stages, the places of memory or picturesque sites of the village.
Deutsch :
Auf diesem Kulturerbe-Rundgang entdecken Sie in 8 Etappen die Gedenkstätten oder malerischen Orte des Dorfes.
Italiano :
Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete, in 8 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio.
Español :
A través de este recorrido patrimonial, descubrirá, en 8 etapas, los lugares de memoria o pintorescos del pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme