Parcours thématique La Pierre La Pierre Isère

Parcours thématique La Pierre

Parcours thématique La Pierre 38570 La Pierre Isère Auvergne-Rhône-Alpes

A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, en 6 étapes, les lieux de mémoire ou les sites pittoresques du village complétés par une table d’orientation.

English :

Through this heritage trail, you will discover, in 6 stages, the places of memory or the picturesque sites of the village completed by an orientation table.

Deutsch :

Auf diesem Kulturerbe-Parcours entdecken Sie in 6 Etappen die Gedenkstätten oder malerischen Orte des Dorfes, die durch eine Orientierungstafel ergänzt werden.

Italiano :

Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete, in 6 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio completati da una tabella di orientamento.

Español :

A través de este recorrido patrimonial, descubrirá, en 6 etapas, los lugares de la memoria o los sitios pintorescos del pueblo completados por una mesa de orientación.

