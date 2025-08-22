Parcours thématique La Terrasse La Terrasse Isère

Parcours thématique La Terrasse

Parcours thématique La Terrasse 38660 La Terrasse Isère Auvergne-Rhône-Alpes

A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, en 13 étapes, les lieux de mémoire ou les sites pittoresques du village complétés par une table d’orientation.

English :

Through this heritage trail, you will discover, in 13 stages, the places of memory or picturesque sites of the village completed by an orientation table.

Deutsch :

Auf diesem Kulturerbe-Parcours entdecken Sie in 13 Etappen die Gedenkstätten oder malerischen Orte des Dorfes, die durch einen Orientierungstisch ergänzt werden.

Italiano :

Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete, in 13 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio, completati da una tabella di orientamento.

Español :

A través de este recorrido patrimonial, descubrirá, en 13 etapas, los lugares de la memoria o los sitios pintorescos del pueblo completados por una mesa de orientación.

