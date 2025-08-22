Parcours thématique Tencin Tencin Isère

Parcours thématique Tencin

Parcours thématique Tencin 38570 Tencin Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, les lieux de mémoire du village ou les sites pittoresques en 9 étapes.

+33 4 76 71 36 14

English :

Through this heritage trail, you will discover, the places of memory of the village or picturesque sites in 9 steps.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang durch das Kulturerbe entdecken Sie in 9 Etappen die Erinnerungsorte des Dorfes oder die malerischen Sehenswürdigkeiten.

Italiano :

Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete i luoghi della memoria del villaggio o i siti pittoreschi in 9 tappe.

Español :

A través de este recorrido patrimonial, descubrirá los lugares de memoria del pueblo o los sitios pintorescos en 9 etapas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme