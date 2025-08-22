Parcours thématique village de Barraux Barraux Isère
A travers ce parcours, vous découvrirez, en 10 étapes, les lieux de mémoire ou sites pittoresques du village.
English :
Through this route, you will discover, in 10 stages, the places of memory or picturesque sites of the village.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang entdecken Sie in 10 Etappen die Gedenkstätten oder malerischen Orte des Dorfes.
Italiano :
Attraverso questo percorso, scoprirete, in 10 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio.
Español :
A través de esta ruta, descubrirá, en 10 etapas, los lugares de recuerdo o pintorescos del pueblo.
