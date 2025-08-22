Parcours thématique village de Barraux Barraux Isère

Parcours thématique village de Barraux

Parcours thématique village de Barraux 38530 Barraux Isère Auvergne-Rhône-Alpes

A travers ce parcours, vous découvrirez, en 10 étapes, les lieux de mémoire ou sites pittoresques du village.

Through this route, you will discover, in 10 stages, the places of memory or picturesque sites of the village.

Auf diesem Rundgang entdecken Sie in 10 Etappen die Gedenkstätten oder malerischen Orte des Dorfes.

Attraverso questo percorso, scoprirete, in 10 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio.

A través de esta ruta, descubrirá, en 10 etapas, los lugares de recuerdo o pintorescos del pueblo.

