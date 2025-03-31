Parcours VTT 60 bleu Tour des Hameaux Espace FFC Ain Forestière Le Poizat-Lalleyriat Ain

Parcours VTT 60 bleu Tour des Hameaux Espace FFC Ain Forestière Parking face à l’épicerie du Poizat 01130 Le Poizat-Lalleyriat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit de difficulté intermédiaire menant au belvédère de la Roche Carrelet dominant Les Neyrolles avec une vue sur le viaduc de Nantua et son lac en passant par le hameau des Granges du Poizat.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Intermediate difficulty circuit leading to the Roche Carrelet lookout overlooking Les Neyrolles, with a view of the Nantua viaduct and lake, via the hamlet of Granges du Poizat.

Deutsch :

Mittelschwerer Rundweg zum Aussichtspunkt Roche Carrelet über Les Neyrolles mit Blick auf das Viadukt von Nantua und seinen See über den Weiler Granges du Poizat.

Italiano :

Itinerario di difficoltà intermedia che conduce al belvedere della Roche Carrelet che domina Les Neyrolles con vista sul viadotto e sul lago di Nantua, passando per la frazione di Granges du Poizat.

Español :

Ruta de dificultad intermedia que conduce al mirador de Roche Carrelet que domina Les Neyrolles con vistas al viaducto de Nantua y al lago, pasando por la aldea de Granges du Poizat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme