PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN Cabrerolles Hérault

PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN Cabrerolles Hérault vendredi 1 août 2025.

PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN En VTT Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN Rue Grande 34480 Cabrerolles Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 2500.0 Tarif :

La découverte du vignoble de Faugères se poursuit au sein d’un terroir à l’accent sauvage. De hameau en hameau, cette étape sportive propose des paysages et vues remarquables sur le Caroux et l’Espinouse. La redescente vers Roquebrun, le Petit Nice de l’Hérault vous offre un climat exceptionnel au milieu d’une flore méditerranéenne unique.

Difficulté moyenne

https://tourisme-avant-monts.fr/ +33 4 67 36 67 13

English : PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN

La découverte du vignoble de Faugères se poursuit au sein d’un terroir à l’accent sauvage. De hameau en hameau, cette étape sportive propose des paysages et vues remarquables sur le Caroux et l’Espinouse. La redescente vers Roquebrun, le Petit Nice de l’Hérault vous offre un climat exceptionnel au milieu d’une flore méditerranéenne unique.

Deutsch : PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN

La découverte du vignoble de Faugères se poursuit au sein d’un terroir à l’accent sauvage. De hameau en hameau, cette étape sportive propose des paysages et vues remarquables sur le Caroux et l’Espinouse. La redescente vers Roquebrun, le Petit Nice de l’Hérault vous offre un climat exceptionnel au milieu d’une flore méditerranéenne unique.

Italiano :

La scoperta del vigneto di Faugères prosegue in un’area selvaggiamente accentuata. Di frazione in frazione, questa tappa sportiva offre paesaggi e viste notevoli sul Caroux e sull’Espinouse. La discesa verso Roquebrun, la « Piccola Nizza » dell’Hérault, offre un clima eccezionale in mezzo a una flora mediterranea unica.

Español : PASSA MERIDIA N° 20 CABREROLLES / ROQUEBRUN

La découverte du vignoble de Faugères se poursuit au sein d’un terroir à l’accent sauvage. De hameau en hameau, cette étape sportive propose des paysages et vues remarquables sur le Caroux et l’Espinouse. La redescente vers Roquebrun, le Petit Nice de l’Hérault vous offre un climat exceptionnel au milieu d’une flore méditerranéenne unique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme