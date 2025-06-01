PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET Assas Hérault

PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET Assas Hérault vendredi 1 août 2025.

PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET En VTT Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET Place Saint-Martial 34820 Assas Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 1850.0 Tarif :

Les profils altiers du Pic Saint-Loup et de l’Hortus seront omniprésents lors de cette étape. Des vignes et des villages aux couleurs chaudes invitent à découvrir un terroir viticole ancré au milieu d’une garrigue luxuriante. une quiétude bucolique au cœur d’un village atypique.

Facile

https://www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/ +33 4 48 20 05 28

English : PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET

Les profils altiers du Pic Saint-Loup et de l’Hortus seront omniprésents lors de cette étape. Des vignes et des villages aux couleurs chaudes invitent à découvrir un terroir viticole ancré au milieu d’une garrigue luxuriante. une quiétude bucolique au cœur d’un village atypique.

Deutsch : PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET

Les profils altiers du Pic Saint-Loup et de l’Hortus seront omniprésents lors de cette étape. Des vignes et des villages aux couleurs chaudes invitent à découvrir un terroir viticole ancré au milieu d’une garrigue luxuriante. une quiétude bucolique au cœur d’un village atypique.

Italiano :

Gli alti profili del Pic Saint-Loup e dell’Hortus saranno onnipresenti durante questa tappa. Vigneti e villaggi dai colori caldi vi invitano a scoprire una zona vinicola ancorata al centro di una rigogliosa gariga. Una tranquillità bucolica nel cuore di un villaggio atipico.

Español : PASSA MERIDIA N° 3 ASSAS / LAURET

Les profils altiers du Pic Saint-Loup et de l’Hortus seront omniprésents lors de cette étape. Des vignes et des villages aux couleurs chaudes invitent à découvrir un terroir viticole ancré au milieu d’une garrigue luxuriante. une quiétude bucolique au cœur d’un village atypique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme