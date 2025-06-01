ROUTE DES VINS ENTRE GRES DE MONTPELLIER ET PIC SAINT-LOUP Assas Hérault
Durée : 90 Distance : 4600.0 Tarif :
Partez à la découverte des villages de charme du nord de Montpellier, églises romanes, fortifications moyenâgeuses… et émouvants témoignages des premiers habitants du Languedoc.
Facile
+33 4 48 20 05 28
English : ROUTE DES VINS ENTRE GRES DE MONTPELLIER ET PIC SAINT-LOUP
Deutsch : ROUTE DES VINS ENTRE GRES DE MONTPELLIER ET PIC SAINT-LOUP
Italiano :
Scoprite gli incantevoli villaggi a nord di Montpellier, le chiese romaniche, le fortificazioni medievali… e le commoventi testimonianze dei primi abitanti della Linguadoca.
Español : ROUTE DES VINS ENTRE GRES DE MONTPELLIER ET PIC SAINT-LOUP
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme