ROUTE DES VINS ENTRE GRES DE MONTPELLIER ET PIC SAINT-LOUP Assas Hérault

Vignobles & Découvertes ROUTE DES VINS ENTRE GRES DE MONTPELLIER ET PIC SAINT-LOUP 34820 Assas Hérault Occitanie

Durée : 90 Distance : 4600.0 Tarif :

Partez à la découverte des villages de charme du nord de Montpellier, églises romanes, fortifications moyenâgeuses… et émouvants témoignages des premiers habitants du Languedoc.

+33 4 48 20 05 28

Italiano :

Scoprite gli incantevoli villaggi a nord di Montpellier, le chiese romaniche, le fortificazioni medievali… e le commoventi testimonianze dei primi abitanti della Linguadoca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme