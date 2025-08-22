Patrimoine et rando Beauzac Haute-Loire

Patrimoine et rando

Patrimoine et rando 43590 Beauzac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De la crypte de l’église de Beauzac au château de Chalencon en passant par des beaux points de vue, une journée pour découvrir nos pépites bien cachées, petits trésors de patrimoine, loin des sites surfréquentés.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 61 50 74

English :

From the crypt of the church of Beauzac to the castle of Chalencon through beautiful viewpoints, a day to discover our well hidden nuggets, small treasures of heritage, far from the overcrowded sites.

Deutsch :

Von der Krypta der Kirche von Beauzac über schöne Aussichtspunkte bis hin zum Schloss von Chalencon ein Tag, um unsere gut versteckten Nuggets zu entdecken, kleine Schätze des Kulturerbes, weit weg von überlaufenen Orten.

Italiano :

Dalla cripta della chiesa di Beauzac al castello di Chalencon, passando per splendidi punti panoramici, una giornata per scoprire le nostre pepite ben nascoste, piccoli tesori del patrimonio, lontano dai siti sovraffollati.

Español :

Desde la cripta de la iglesia de Beauzac hasta el castillo de Chalencon, pasando por hermosos miradores, una jornada para descubrir nuestras pepitas bien escondidas, pequeños tesoros del patrimonio, lejos de los sitios masificados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-16 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme