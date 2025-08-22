Patrimoine Trie-Châtelain Trie-Château Oise

Patrimoine Trie-Châtelain A pieds Très facile

Parcours patrimonial composé de 8 tables de lecture qui décrivent les monuments et les personnages illustres de la commune.

Vous découvrirez la tour du château, un tribut à Jean-Jacques Rousseau qui a résidé dans le village, l’arboretum, l’église dans laquelle un superbe Recollets a été découvert et la porte de Gisors.

Heritage trail consisting of 8 reading tables describing the monuments and illustrious people of the town.

You will discover the castle tower, a tribute to Jean-Jacques Rousseau who lived in the village, the arboretum, the church in which a superb Recollets was discovered and the Gisors gate.

Ein Erbschaftsrundgang, der aus 8 Lesetischen besteht, die die Denkmäler und berühmten Persönlichkeiten der Gemeinde beschreiben.

Sie entdecken den Schlossturm, ein Tribut an Jean-Jacques Rousseau, der im Dorf wohnte, das Arboretum, die Kirche, in der ein wunderschönes Recollets entdeckt wurde, und die Porte de Gisors.

Un percorso sul patrimonio costituito da 8 tavole di lettura che descrivono i monumenti e i personaggi famosi del villaggio.

Scoprirete la torre del castello, un omaggio a Jean-Jacques Rousseau che visse nel villaggio, l’arboreto, la chiesa in cui è stato scoperto un superbo Recollets e la porta di Gisors.

Un recorrido patrimonial compuesto por 8 mesas de lectura que describen los monumentos y personajes famosos del pueblo.

Descubrirá la torre del castillo, un homenaje a Jean-Jacques Rousseau que vivió en el pueblo, el arboreto, la iglesia en la que se descubrió un magnífico Recollets y la puerta de Gisors.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France