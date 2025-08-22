Pistes de ski de fond du Haut Folin SKIMO Arleuf Nièvre

Pistes de ski de fond du Haut Folin SKIMO Ski de descente Difficulté moyenne

Pistes de ski de fond du Haut Folin SKIMO Préperny 58430 Arleuf Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Au départ du chalet de Preperny situé sur le massif du Haut Folin, 40 km de piste de fond sont balisées. Ces pistes sont damées dès lors que l’enneigement est suffisant.

Difficulté moyenne

https://skimorvan.wixsite.com/haut-folin

English :

Starting from the Preperny chalet on the Haut Folin massif, 40 km of cross-country trails are signposted. These trails are groomed whenever there is sufficient snow cover.

Deutsch :

Von der Hütte in Preperny aus, die auf dem Massiv Haut Folin liegt, gibt es 40 km markierte Langlaufloipen. Diese Loipen werden gespurt, sobald genügend Schnee liegt.

Italiano :

A partire dallo chalet di Preperny, sul massiccio dell’Haut Folin, ci sono 40 km di piste di fondo segnalate. Queste piste vengono battute non appena c’è abbastanza neve.

Español :

Desde el chalé de Preperny, en el macizo del Haut Folin, hay 40 km de pistas de esquí de fondo balizadas. Estas pistas se preparan en cuanto hay nieve suficiente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data