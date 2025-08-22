Plan d’eau de la Gravière et détournement de la Veyle Buellas Ain

Plan d’eau de la Gravière et détournement de la Veyle

Plan d’eau de la Gravière et détournement de la Veyle 01310 Buellas Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Balade depuis Buellas la rivière la Veyle et du plan d’eau.

Après de grands travaux, la Veyle, a désormais retrouvé un tracé naturel, en dehors de la gravière.

Panneaux d’interprétation et parcours sur les berges du plan d’eau.

English : Water plan of the Gravière and detour of the Veyle

Stroll from Buellas: the river Veyle and the water level.

After major works, the Veyle has now found a natural course, outside the gravel pit.

Interpretation panels and a trail on the banks of the lake.

Deutsch :

Spaziergang von Buellas aus: der Fluss Veyle und der Wasserplan.

Nach umfangreichen Arbeiten hat der Fluss Veyle nun wieder einen natürlichen Verlauf außerhalb der Kiesgrube

Interpretationstafeln und Rundgang an den Ufern des Wasserplans.

Italiano :

Passeggiata da Buellas: il fiume Veyle e il lago.

Dopo importanti lavori, il Veyle è tornato al suo corso naturale, fuori dalla cava di ghiaia

Pannelli interpretativi e un percorso lungo le sponde del lago.

Español :

Paseo desde Buellas: el río Veyle y el lago.

Tras importantes obras, el Veyle ha encontrado su cauce natural, fuera de la gravera

Paneles de interpretación y un sendero a lo largo de las orillas del lago.

