Plan d’eau de Saint-Clément Aventure Nature pour les aventuriers de 3 et 4 ans en PS ou MS Le Mayet-de-Montagne Allier

Plan d’eau de Saint-Clément Aventure Nature pour les aventuriers de 3 et 4 ans en PS ou MS

Plan d’eau de Saint-Clément Aventure Nature pour les aventuriers de 3 et 4 ans en PS ou MS La Cartonnée 03250 Le Mayet-de-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Mieux qu’un cahier de vacance, viens participer avec ta famille et tes amis à l’aventure nature avec ton carnet de voyage, autour du plan d’eau de Saint-Clément.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Aventure Nature pour les aventuriers de 3 et 4 ans en PS ou MS

Better than a holiday notebook, come and join your family and friends on a nature adventure with your travel diary, around the Saint-Clément lake.

Deutsch : Aventure Nature pour les aventuriers de 3 et 4 ans en PS ou MS

Besser als ein Ferienheft: Nimm mit deiner Familie und deinen Freunden an einem Naturabenteuer mit deinem Reisetagebuch rund um den See von Saint-Clément teil.

Italiano :

Meglio di un taccuino per le vacanze, venite a vivere con la vostra famiglia e i vostri amici un’avventura nella natura con il vostro diario di viaggio, intorno al lago di Saint-Clément.

Español : Aventure Nature pour les aventuriers de 3 et 4 ans en PS ou MS

Mejor que un cuaderno de vacaciones, venga a vivir con su familia y amigos una aventura en la naturaleza con su diario de viaje, alrededor del lago de Saint-Clément.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme