Plateau de la Croisette Cambronne-lès-Ribécourt Oise

Plateau de la Croisette Parking de la Place du 18 juin 1940 60170 Cambronne-lès-Ribécourt Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 11000.0

Une agréable randonnée de 10 km au départ de Cambronne-les-Ribecourt qui parcourt ensuite plusieurs vallons avant de parvenir sur le plateau de la Croisette.

Au programme les monuments aux morts de Chevincourt, Montigny et Cambronne-les-Ribécourt ainsi que le cimetière militaire de Cambronne.

La nécropole nationale édifiée en 1950 se trouve sur la RN32 à proximité du parcours. Créée en 1950, elle regroupe des corps exhumés des départements de l’Eure, l’Oise, la Somme et la Seine-Maritime des Guerre 14-18 et 39-45. Les corps de 126 soldats morts en 1914-1918 y reposent ainsi que 2106 tombes de la seconde guerre mondiale.

Le monument aux morts de Montigny fut construit par le 86ème RI en l’honneur de ses camarades morts pour la France à la Carmoye durant la Grande Guerre. En effet, c’est par le hameau de Montigny que passaient les poilus pour se rendre sur le front de la Carmoye et d’Attiche. De plus, il servait de lieu de réconfort et de ravitaillement en vivres et en matériels.

Situé près de l’église, le monument aux morts de Cambronne-les-Ribécourt , inauguré en 1924 est dédié aux enfants de la commune morts pour la France lors de la première guerre mondiale.

Pupitres d’interprétation sur le parcours.

English : Plateau de la Croisette

A pleasant 10 km hike starting from Cambronne-les-Ribecourt, then traversing several valleys before reaching the Plateau de la Croisette.

On the program: war memorials in Chevincourt, Montigny and Cambronne-les-Ribécourt, and the Cambronne military cemetery.

The national necropolis, built in 1950, is located on the RN32 close to the route. Created in 1950, it brings together exhumed bodies from the Eure, Oise, Somme and Seine-Maritime departments from the 14-18 and 39-45 wars. The bodies of 126 soldiers who died in 1914-1918 are buried here, along with 2106 graves from the Second World War.

The Montigny war memorial was built by the 86th RI in honor of its comrades who died for France at La Carmoye during the Great War. Indeed, it was through the hamlet of Montigny that the poilus passed on their way to the Carmoye and Attiche fronts. It also served as a place of comfort and a supply point for food and supplies.

Located near the church, the Cambronne-les-Ribécourt war memorial, inaugurated in 1924, is dedicated to the children of the commune who died for France in the First World War.

Interpretation panels along the way.

Deutsch : Plateau de la Croisette

Eine angenehme 10 km lange Wanderung, die in Cambronne-les-Ribecourt beginnt und dann durch mehrere Täler führt, bevor sie auf dem Plateau de la Croisette endet.

Auf dem Programm stehen die Kriegerdenkmäler von Chevincourt, Montigny und Cambronne-les-Ribécourt sowie der Militärfriedhof von Cambronne.

Die 1950 errichtete nationale Nekropole befindet sich auf der RN32 in der Nähe des Parcours. Sie wurde 1950 angelegt und umfasst exhumierte Leichen aus den Departements Eure, Oise, Somme und Seine-Maritime aus den Kriegen 14-18 und 39-45. Hier liegen die Leichen von 126 Soldaten, die 1914-1918 starben, sowie 2106 Gräber aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das Kriegerdenkmal von Montigny wurde vom 86. RI zu Ehren seiner Kameraden errichtet, die während des Großen Krieges in La Carmoye für Frankreich gefallen waren. Denn durch den Weiler Montigny zogen die Poilus auf ihrem Weg zur Front in La Carmoye und Attiche. Außerdem diente er als Ort der Stärkung und der Versorgung mit Lebensmitteln und Material.

Das 1924 eingeweihte Kriegerdenkmal von Cambronne-les-Ribécourt befindet sich in der Nähe der Kirche und ist den Kindern der Gemeinde gewidmet, die im Ersten Weltkrieg für Frankreich gefallen sind.

Interpretationspulte auf der Strecke.

Una piacevole passeggiata di 10 km che parte da Cambronne-les-Ribecourt e attraversa diverse piccole valli prima di raggiungere il Plateau de la Croisette.

In programma: i monumenti ai caduti di Chevincourt, Montigny e Cambronne-les-Ribécourt e il cimitero militare di Cambronne.

La necropoli nazionale, costruita nel 1950, si trova sulla RN32 vicino al percorso. Creata nel 1950, contiene corpi esumati dai dipartimenti dell’Eure, dell’Oise, della Somme e della Seine-Maritime, risalenti alle guerre del ’14-’18 e del ’39-’45. Qui sono sepolti i corpi di 126 soldati morti nel 1914-1918 e 2106 tombe della Seconda guerra mondiale.

Il monumento ai caduti di Montigny è stato costruito dall’86° reggimento di fanteria in onore dei suoi compagni morti per la Francia a La Carmoye durante la Grande Guerra. È infatti attraverso la frazione di Montigny che passavano i poilus diretti ai fronti di Carmoye e Attiche. La frazione serviva anche come luogo di conforto e come punto di rifornimento di cibo ed equipaggiamento.

Vicino alla chiesa, il monumento ai caduti di Cambronne-les-Ribécourt, inaugurato nel 1924, è dedicato ai bambini del comune morti per la Francia nella Prima guerra mondiale.

Pannelli interpretativi lungo il percorso.

Español : Plateau de la Croisette

Un agradable paseo de 10 km que comienza en Cambronne-les-Ribecourt y recorre varios pequeños valles antes de llegar a la meseta de la Croisette.

En el programa: los memoriales de guerra de Chevincourt, Montigny y Cambronne-les-Ribécourt y el cementerio militar de Cambronne.

La necrópolis nacional, construida en 1950, se encuentra en la RN32, cerca de la ruta. Creada en 1950, contiene cadáveres exhumados de los departamentos de Eure, Oise, Somme y Seine-Maritime de las guerras del 14-18 y 39-45. Los cuerpos de 126 soldados muertos en 1914-1918 están enterrados aquí, junto con 2106 tumbas de la Segunda Guerra Mundial.

El monumento de guerra de Montigny fue construido por el 86º Regimiento de Infantería en honor de sus camaradas muertos por Francia en La Carmoye durante la Gran Guerra. En efecto, por la aldea de Montigny pasaban los poilus camino de los frentes de Carmoye y Attiche. También sirvió como lugar de confort y punto de aprovisionamiento de víveres y material.

Situado cerca de la iglesia, el memorial de guerra de Cambronne-les-Ribécourt, inaugurado en 1924, está dedicado a los niños del municipio que murieron por Francia en la Primera Guerra Mundial.

Paneles de interpretación a lo largo del recorrido.

