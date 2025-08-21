Plateau et vallons de l’Ouette Parné-sur-Roc Mayenne
vendredi 1 mai 2026
Plateau et vallons de l’Ouette
Plateau et vallons de l’Ouette 53260 Parné-sur-Roc Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
Cette boucle permet de découvrir le riche patrimoine de la Petite Cité de Caractère de Parné-sur-Roc et de son environnement proche.
English :
This loop allows you to discover the rich heritage of the Little City of Character of Parné-sur-Roc and its surrounding area.
Deutsch :
Auf diesem Rundweg können Sie das reiche Kulturerbe der Petite Cité de Caractère von Parné-sur-Roc und seiner näheren Umgebung entdecken.
Italiano :
Questo anello permette di scoprire il ricco patrimonio della Petite Cité de Caractère di Parné-sur-Roc e dei suoi immediati dintorni.
Español :
Este bucle le permite descubrir el rico patrimonio de la Petite Cité de Caractère de Parné-sur-Roc y sus alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire