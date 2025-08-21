Plateau et vallons de l’Ouette Parné-sur-Roc Mayenne

Plateau et vallons de l’Ouette

Plateau et vallons de l’Ouette 53260 Parné-sur-Roc Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Cette boucle permet de découvrir le riche patrimoine de la Petite Cité de Caractère de Parné-sur-Roc et de son environnement proche.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This loop allows you to discover the rich heritage of the Little City of Character of Parné-sur-Roc and its surrounding area.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie das reiche Kulturerbe der Petite Cité de Caractère von Parné-sur-Roc und seiner näheren Umgebung entdecken.

Italiano :

Questo anello permette di scoprire il ricco patrimonio della Petite Cité de Caractère di Parné-sur-Roc e dei suoi immediati dintorni.

Español :

Este bucle le permite descubrir el rico patrimonio de la Petite Cité de Caractère de Parné-sur-Roc y sus alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire