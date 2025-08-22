Port-Sainte-Marie, carrefour historique Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne

Port-Sainte-Marie, carrefour historique A pieds Difficulté moyenne

Port-Sainte-Marie, carrefour historique 47130 Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2300.0 Tarif :

Ce petit circuit vous permettra de découvrir les richesses architecturales de la cité et les berges de la Garonne, au fil des rues et ruelles, mais aussi d’en haut, depuis le chemin de ronde.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Port-Sainte-Marie, carrefour historique

This short tour will allow you to discover the architectural wealth of the city and the banks of the Garonne, along the streets and alleys, but also from above, from the covered way.

Deutsch : Port-Sainte-Marie, carrefour historique

Auf diesem kleinen Rundgang können Sie die architektonischen Schätze der Stadt und die Ufer der Garonne entdecken, sowohl in den Straßen und Gassen als auch von oben, vom Wehrgang aus.

Italiano :

Questo breve tour vi permetterà di scoprire la ricchezza architettonica della città e delle rive della Garonna, lungo le strade e i vicoli, ma anche dall’alto, dalla via coperta.

Español : Port-Sainte-Marie, carrefour historique

Este breve recorrido le permitirá descubrir la riqueza arquitectónica de la ciudad y de las orillas del Garona, a lo largo de las calles y callejones, pero también desde arriba, desde el camino cubierto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine