Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne

Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques En VTT Difficulté moyenne

Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques 47130 Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Carrefour de trois voies romaines, Ténarèze, Clermontoise et Toulousaine, ancien lieu de pèlerinage pour les Gabariers qui descendaient la Garonne, vouant leur âme à la Vierge Marie, ce sont aujourd’hui les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle qui passent en ces lieux.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques

Crossroads of three Roman roads, Ténarèze, Clermontoise and Toulousaine, former place of pilgrimage for the Gabariers who came down the Garonne, dedicating their souls to the Virgin Mary, today it is the pilgrims on their way to Santiago de Compostela who pass through these places.

Deutsch : Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques

Kreuzungspunkt dreier Römerstraßen, Ténarèze, Clermontoise und Toulousaine, ehemaliger Wallfahrtsort für die Gabariers, die die Garonne hinunterfuhren und ihre Seele der Jungfrau Maria widmeten, sind es heute die Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela, die an diesen Orten vorbeiziehen.

Italiano :

Crocevia di tre strade romane, Ténarèze, Clermontois e Toulousain, un tempo luogo di pellegrinaggio per i Gabariers che scendevano la Garonna dedicando le loro anime alla Vergine Maria, oggi sono i pellegrini diretti a Santiago de Compostela a passare per questi luoghi.

Español : Port-Sainte-Marie, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques

Cruce de tres calzadas romanas, Ténarèze, Clermontois y Toulousain, antiguo lugar de peregrinación de los Gabariers que descendían el Garona, dedicando sus almas a la Virgen María, hoy son los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela los que pasan por estos lugares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine