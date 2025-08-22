Portraits d’ici de Rougon Balade sonore Rougon Alpes-de-Haute-Provence
Les artistes de la compagnie La Bouillonnante ont investi en avril 2023 la commune de Rougon. Pendant quelques jours, deux autrices, un réalisateur sonore et une photographe se sont baladés dans le village et sont allés à la rencontre des habitants.
English : Portraits d’ici de Rougon Sound walk
In April 2023, artists from La Bouillonnante took over the commune of Rougon. For several days, two authors, a sound producer and a photographer wandered around the village, meeting local residents.
Deutsch :
Die Künstler der Kompanie La Bouillonnante haben im April 2023 die Gemeinde Rougon besetzt. Einige Tage lang wanderten zwei Autorinnen, ein Tonregisseur und eine Fotografin durch das Dorf und trafen sich mit den Einwohnern.
Italiano :
Nell’aprile 2023, gli artisti de La Bouillonnante hanno occupato il comune di Rougon. Per alcuni giorni, due autori, un produttore di suoni e un fotografo si sono aggirati per il villaggio, incontrando gli abitanti del luogo.
Español :
En abril de 2023, artistas de La Bouillonnante tomaron el municipio de Rougon. Durante unos días, dos autores, un productor de sonido y un fotógrafo recorrieron el pueblo y se reunieron con los vecinos.
