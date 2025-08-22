PR 16 Circuit de Montilly Montilly Allier
PR 16 Circuit de Montilly
PR 16 Circuit de Montilly Place des Tilleuls 03000 Montilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit vous permet d’apprécier l’église romane Saint-Pierre de Montilly. Vous pourrez également profiter du charme de la forêt de Bagnolet ainsi que du Château de Charnes juste au nord de Marigny.
Variante 4 km
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English :
This tour takes in the Romanesque church of Saint-Pierre de Montilly. You can also enjoy the charm of the Bagnolet forest and the Château de Charnes just north of Marigny.
Variant: 4 km
Deutsch :
Auf dieser Tour können Sie die romanische Kirche Saint-Pierre de Montilly besichtigen. Außerdem können Sie den Charme des Waldes von Bagnolet sowie des Schlosses von Charnes gleich nördlich von Marigny genießen.
Variante: 4 km
Italiano :
L’itinerario comprende la chiesa romanica di Saint-Pierre de Montilly. Si può anche godere del fascino della foresta di Bagnolet e del castello di Charnes a nord di Marigny.
Variante: 4 km
Español :
Esta ruta pasa por la iglesia románica de Saint-Pierre de Montilly. También podrá disfrutar del encanto del bosque de Bagnolet y del castillo de Charnes, al norte de Marigny.
Variante: 4 km
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme