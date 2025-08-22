PR 16 Circuit de Montilly Montilly Allier

PR 16 Circuit de Montilly

PR 16 Circuit de Montilly Place des Tilleuls 03000 Montilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit vous permet d’apprécier l’église romane Saint-Pierre de Montilly. Vous pourrez également profiter du charme de la forêt de Bagnolet ainsi que du Château de Charnes juste au nord de Marigny.

Variante 4 km

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This tour takes in the Romanesque church of Saint-Pierre de Montilly. You can also enjoy the charm of the Bagnolet forest and the Château de Charnes just north of Marigny.

Variant: 4 km

Deutsch :

Auf dieser Tour können Sie die romanische Kirche Saint-Pierre de Montilly besichtigen. Außerdem können Sie den Charme des Waldes von Bagnolet sowie des Schlosses von Charnes gleich nördlich von Marigny genießen.

Variante: 4 km

Italiano :

L’itinerario comprende la chiesa romanica di Saint-Pierre de Montilly. Si può anche godere del fascino della foresta di Bagnolet e del castello di Charnes a nord di Marigny.

Variante: 4 km

Español :

Esta ruta pasa por la iglesia románica de Saint-Pierre de Montilly. También podrá disfrutar del encanto del bosque de Bagnolet y del castillo de Charnes, al norte de Marigny.

Variante: 4 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme