Promenade des chevaux du Haras de Ray Montilly Allier

Promenade des chevaux du Haras de Ray

Promenade des chevaux du Haras de Ray Place de la mairie 03000 Montilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A cheval sur deux communes, cette balade vous mène le long de jolies petites routes ombragées à la découverte du joli haras de Ray, niché dans son écrin de verdure.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride of the Ray stud farm

Located on two communes, this ride leads you along pretty little shady roads to the discovery of the pretty Ray stud farm nestled in the greenery countryside.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie auf hübschen, schattigen Sträßchen entlang zweier Gemeinden zu dem hübschen Gestüt Ray, das in einer grünen Oase liegt.

Italiano :

A cavallo di due comuni, questa passeggiata vi porterà, attraverso piccole strade ombreggiate, a scoprire la graziosa scuderia Ray, immersa nel verde.

Español :

A caballo entre dos municipios, este paseo le lleva por bonitos caminos sombreados para descubrir la bonita yeguada de Ray, enclavada en su verde entorno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme