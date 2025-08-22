PR 31 Chemin des Quatre Vents Chevagnes Allier
PR 31 Chemin des Quatre Vents
PR 31 Chemin des Quatre Vents Place de l’église 03230 Chevagnes Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis l’église vous pourrez admirer une belle maison à pans de bois juste avant de partir battre la campagne aux alentours de Chevagnes en longeant bois et champs. Vous reviendrez au village en longeant l’Acolin, affluent de la Loire en rive gauche.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English :
From the church you will be able to admire a beautiful half-timbered house just before leaving to beat the countryside around Chevagnes along woods and fields. You will return to the village along the Acolin, a tributary of the Loire on the left bank.
Deutsch :
Von der Kirche aus können Sie ein schönes Fachwerkhaus bewundern, kurz bevor Sie sich auf den Weg machen, um die Landschaft um Chevagnes herum zu schlagen, indem Sie an Wäldern und Feldern entlang gehen. Entlang des Acolin, einem Nebenfluss der Loire am linken Ufer, gelangen Sie zurück zum Dorf.
Italiano :
Dalla chiesa si può ammirare una bella casa a graticcio, prima di addentrarsi nella campagna intorno a Chevagnes tra boschi e campi. Si ritorna al villaggio lungo l’Acolin, un affluente di sinistra della Loira.
Español :
Desde la iglesia podrá admirar una hermosa casa con entramado de madera justo antes de adentrarse en la campiña que rodea Chevagnes a lo largo de bosques y campos. Volverá al pueblo por el Acolin, afluente del Loira por la margen izquierda.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme