PR 33 Chemin de la Brigandière Dornes Nièvre

PR 33 Chemin de la Brigandière Camping des Baillys 58390 Dornes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Sur ce circuit dans la Nièvre, vous partirez de l’étang des Baillys. Ce parcours est réalisé en grande partie sur les chemins ruraux traversant le territoire chemins creux humides, vieux chênes, faune et flore sauvage, …

English :

On this trail in the Nièvre region, you’ll set off from the Etang des Baillys. Most of the route takes in the rural lanes that criss-cross the region: damp sunken lanes, old oak trees, wild flora and fauna, etc

Deutsch :

Auf dieser Rundwanderung im Departement Nièvre starten Sie am Etang des Baillys. Diese Route verläuft größtenteils auf den ländlichen Wegen, die das Gebiet durchqueren: feuchte Hohlwege, alte Eichen, wilde Fauna und Flora, ?

Italiano :

Questo percorso nella regione della Nièvre parte dall’Etang des Baillys. La maggior parte del percorso segue le strade di campagna che attraversano la regione: vicoli umidi e incassati, vecchie querce, fauna e flora selvatiche, ecc

Español :

En este sendero de la región de Nièvre, saldrá del Etang des Baillys. La mayor parte del recorrido sigue los caminos rurales que atraviesan la región: húmedos senderos hundidos, viejos robles, fauna y flora salvajes, etc

