PR 34 Circuit de Pannessière Gennetines Allier

PR 34 Circuit de Pannessière

PR 34 Circuit de Pannessière Place de la Mairie 03400 Gennetines Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit débute en face de l’église Saint-Marcel dont la fondation est romane. Au détour de votre promenade, vous observerez le château de Pannessière, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques et construit au XVIIIe siècle par J-B Sallé.

This tour starts opposite the Romanesque church of Saint-Marcel. Along the way, you’ll come across the listed Château de Pannessière, built in the 18th century by J-B Sallé.

Dieser Rundgang beginnt gegenüber der Kirche Saint-Marcel, deren Fundament romanisch ist. Auf Ihrem Spaziergang werden Sie das Schloss Pannessière sehen, das im Inventar der historischen Monumente eingetragen ist und im 18. Jahrhundert von J-B Sallé erbaut wurde.

Il percorso inizia di fronte alla chiesa di Saint-Marcel, le cui fondamenta risalgono all’epoca romana. Passeggiando, si incontra il Castello di Pannessière, classificato come Monumento Storico e costruito nel XVIII secolo da J-B Sallé.

Este sendero comienza frente a la iglesia de Saint-Marcel, cuyos cimientos se remontan a la época romana. A lo largo del recorrido, encontrará el castillo de Pannessière, declarado Monumento Histórico y construido en el siglo XVIII por J-B Sallé.

