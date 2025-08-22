PR N°1 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

PR N°1 Saint-Palais-sur-Mer

PR N°1 Saint-Palais-sur-Mer Avenue de la Grande Côte (départ) 17420 Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Saint-Palais-sur-mer, du parking de la grande côte, un itinéraire entre océan, sable, blockhaus, forêt domaniale et au cœur de la ville.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/8e496818-b865-477a-b014-539828280cc3/pr1-entre-ocean-et-foret +33 5 46 08 21 00

English :

Leaving from Saint-Palais-sur-mer, from the Grande Côte parking lot, an itinerary between ocean, sand, blockhouses, national forest and the heart of the town.

Deutsch :

Von Saint-Palais-sur-Mer aus, vom Parkplatz der großen Küste, eine Route zwischen Ozean, Sand, Blockhäusern, Staatswald und im Herzen der Stadt.

Italiano :

Partendo da Saint-Palais-sur-mer dal parcheggio della Grande Côte, questo percorso si snoda tra l’oceano, la sabbia, i caseggiati, la foresta nazionale e il cuore della città.

Español :

Saliendo de Saint-Palais-sur-mer desde el aparcamiento de la Grande Côte, este itinerario recorre el océano, la arena, los blocaos, el bosque nacional y el corazón de la ciudad.

