Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Du 9 au 14 juin, le festival Histoires de chœurs vous invite à une semaine de musique exceptionnelle.



Cette édition célèbre les 20 ans du centre culturel autour d’un thème inspirant le temps.

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Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 49 26

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English :

From June 9 to 14, the Histoires de ch?urs festival invites you to an exceptional week of music.



This year’s edition celebrates the cultural center’s 20th anniversary with an inspiring theme: time.

L’événement Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique