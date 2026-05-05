Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer
Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer mercredi 10 juin 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant
Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Du 9 au 14 juin, le festival Histoires de chœurs vous invite à une semaine de musique exceptionnelle.
Cette édition célèbre les 20 ans du centre culturel autour d’un thème inspirant le temps.
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Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 49 26
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English :
From June 9 to 14, the Histoires de ch?urs festival invites you to an exceptional week of music.
This year’s edition celebrates the cultural center’s 20th anniversary with an inspiring theme: time.
L’événement Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique
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