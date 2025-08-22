PR N°17 Saujon Saujon Charente-Maritime

PR N°17 Saujon

PR N°17 Saujon Port de Ribérou 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ du port de Ribérou, le circuit vous emmène vers une jolie balade le long de la Seudre.Entre berge aménagée et chemin herbeux bordé de roseaux, vous apercevrez également les carrelets.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/02b1a01d-660f-47f1-80e2-298df9bc9f5c/pr17-le-long-de-la-seudre +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the port of Ribérou, the tour takes you on a lovely stroll along the Seudre, with its banks and reed-lined grassy paths, where you’ll also catch a glimpse of the carrelets.

Deutsch :

Vom Hafen von Ribérou aus führt Sie der Rundweg zu einem schönen Spaziergang entlang der Seudre. Zwischen angelegtem Ufer und schilfgesäumtem Grasweg sehen Sie auch die Carrelets.

Italiano :

Partendo dal porto di Ribérou, il tour vi porterà a fare una bella passeggiata lungo la Seudre, con le sue sponde paesaggistiche e i suoi sentieri erbosi fiancheggiati da canneti, dove potrete anche avvistare i carrelets.

Español :

Con salida del puerto de Ribérou, la excursión le llevará a dar un agradable paseo por el río Seudre, con sus orillas ajardinadas y sus caminos de hierba bordeados de juncos, donde también podrá avistar carrelets.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme