PR N°25 Saint-Romain-de-Benet Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime

PR N°25 Saint-Romain-de-Benet

PR N°25 Saint-Romain-de-Benet Parking au sud de l’église 17600 Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade au départ de l’église de Saint-Romain-de-Benet vous emmène vers la tour de Pirelonge au milieu des vignes qui était entourée à l’origine d’une enceinte.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/99106a7a-b511-4c19-b3cf-5adf71954862/pr25-la-tour-de-pirelonge +33 5 46 08 21 00

English :

This walk, starting from the church of Saint-Romain-de-Benet, takes you to the Pirelonge tower in the middle of the vineyards, which was originally surrounded by a wall.

Deutsch :

Dieser Spaziergang beginnt an der Kirche von Saint-Romain-de-Benet und führt Sie zum Turm von Pirelonge inmitten der Weinberge, der ursprünglich von einer Mauer umgeben war.

Italiano :

Questa passeggiata, che parte dalla chiesa di Saint-Romain-de-Benet, conduce alla torre di Pirelonge, in mezzo ai vigneti, che in origine era circondata da un muro.

Español :

Este paseo, que parte de la iglesia de Saint-Romain-de-Benet, le llevará hasta la torre de Pirelonge, en medio de los viñedos, que originalmente estaba rodeada por una muralla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme