PR N°7 Floirac Floirac Charente-Maritime

PR N°7 Floirac

PR N°7 Floirac Rue de la Mairie (départ) 17120 Floirac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de l’église de Floirac, l’itinéraire vous emmène entre chemins herbeux et champs, une belle balade dans la campagne. Encore une commune au bord de l’estuaire de la Gironde.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/6a35b01e-d6a6-49ab-bacd-59276abba07a/pr7-l-estuaire +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the church in Floirac, the route takes you between grassy paths and fields, a beautiful stroll through the countryside. Another commune on the banks of the Gironde estuary.

Deutsch :

Von der Kirche in Floirac aus führt Sie die Route über grasbewachsene Wege und Felder, ein schöner Spaziergang durch die Landschaft. Eine weitere Gemeinde an der Mündung der Gironde.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Floirac, il percorso si snoda lungo sentieri erbosi e campi, una bella passeggiata in campagna. Un altro comune sulle rive dell’estuario della Gironda.

Español :

Saliendo de la iglesia de Floirac, la ruta discurre por caminos de hierba y campos, un hermoso paseo por el campo. Otro municipio a orillas del estuario de la Gironda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme