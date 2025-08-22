Prayssas, le circuit des pigeonniers Prayssas Lot-et-Garonne

Prayssas, le circuit des pigeonniers En VTT Difficulté moyenne

Près d’une quinzaine de pigeonniers sont visibles sur ce parcours très accidenté par endroit. La plupart sont en pierre, de forme carrée et associés aux bâtiments des fermes traditionnelles.

Nearly fifteen pigeon houses are visible on this route, which is very uneven in places. Most of them are made of stone, square in shape and associated with traditional farm buildings.

Fast ein Dutzend Taubenschläge sind auf dieser stellenweise sehr unebenen Strecke zu sehen. Die meisten sind aus Stein, haben eine quadratische Form und sind mit den Gebäuden der traditionellen Bauernhöfe verbunden.

Su questo percorso, a tratti molto collinare, si possono vedere quasi quindici piccionaie. La maggior parte sono in pietra, di forma quadrata e associati a edifici agricoli tradizionali.

En esta ruta, muy accidentada en algunos puntos, se pueden ver cerca de quince palomares. La mayoría son de piedra, de forma cuadrada y están asociadas a los edificios agrícolas tradicionales.

