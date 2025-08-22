Promenade 1 Flin de l’église au sentier des Italiens Flin Meurthe-et-Moselle

Promenade 1 Flin de l’église au sentier des Italiens Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Promenade 1 Flin de l’église au sentier des Italiens Départ de l’église Saint-Martin 54122 Flin Meurthe-et-Moselle Grand Est

Entre amis ou en famille, empruntez une des 3 promenades de Flin. Plaquette disponible à l’Office de Tourisme. La promenade n°1 vous emmène à la découverte des anciennes vignes de Flin, de ses carrières et rend hommage aux maisons incendiées par les troupes allemandes en retraite en 1944.

Départ Eglise Saint-Martin. Distance 3,5 km Niveau facile.

English :

With friends or family, take one of the 3 walks of Flin. Leaflet available at the Tourist Office. Walk n°1 takes you to discover the old vineyards of Flin, its quarries and pays homage to the houses burned by the retreating German troops in 1944

Departure point Saint-Martin Church. Distance 3,5 km Level easy.

Deutsch :

Ob mit Freunden oder der Familie, nutzen Sie einen der drei Spaziergänge in Flin. Plakette im Fremdenverkehrsamt erhältlich. Der Spaziergang Nr. 1 führt Sie zu den alten Weinbergen von Flin, seinen Steinbrüchen und gedenkt der Häuser, die 1944 von den deutschen Truppen auf dem Rückzug niedergebrannt wurden

Start: Kirche Saint-Martin. Entfernung: 3,5 km Niveau: leicht.

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, fate una delle 3 passeggiate di Flin. Opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo. La passeggiata n°1 vi porta a scoprire gli antichi vigneti di Flin, le sue cave e rende omaggio alle case bruciate dalle truppe tedesche in ritirata nel 1944

Punto di partenza: Chiesa di Saint-Martin. Distanza: 3,5 km Livello: facile.

Español :

Con los amigos o la familia, realice uno de los 3 paseos en Flin. Folleto disponible en la Oficina de Turismo. El paseo n°1 le lleva a descubrir los antiguos viñedos de Flin, sus canteras y rinde homenaje a las casas quemadas por las tropas alemanas en retirada en 1944

Punto de partida: Iglesia de Saint-Martin. Distancia: 3,5 km Nivel: fácil.

