Promenade 2 Flin de l’église à Mervaville Flin Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Promenade 2 Flin de l’église à Mervaville Départ de l’église Saint-Martin 54122 Flin Meurthe-et-Moselle Grand Est

Entre amis ou en famille , empruntez 1 des 3 promenades de Flin. Plaquette disponible à l’Office de tourisme de Baccarat. La promenade n°2 vous emmène voir l’ancien prieuré de Mervaville tout en profitant de la fraîcheur du ruisseau du Grand Pré. Départ de l’église.

Distance 5 km Durée 1h30

Facile

English :

With friends or family, take 1 of the 3 walks in Flin. Brochure available at the Baccarat Tourist Office. Walk n°2 takes you to see the old priory of Mervaville while enjoying the freshness of the Grand Pré stream. Departure from the church

Distance 5 km Duration 1h30

Deutsch :

Mit Freunden oder der Familie können Sie einen der drei Spazierwege in Flin nutzen. Die Broschüre ist im Fremdenverkehrsamt von Baccarat erhältlich. Der Spaziergang Nr. 2 führt Sie zum ehemaligen Priorat von Mervaville, während Sie die Kühle des Baches Grand Pré genießen. Start an der Kirche

Entfernung: 5 km Dauer: 1,5 Stunden

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, fate una delle tre passeggiate di Flin. Opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Baccarat. La passeggiata n. 2 vi porta a vedere l’antico priorato di Mervaville e a godervi il fresco del torrente Grand Pré. Partenza dalla chiesa

Distanza: 5 km Durata: 1h30

Español :

Con los amigos o la familia, realice uno de los tres paseos en Flin. Folleto disponible en la Oficina de Turismo de Baccarat. El paseo n°2 le lleva a ver el antiguo priorato de Mervaville mientras disfruta del frescor del arroyo del Grand Pré. Salida de la iglesia

Distancia: 5 km Duración: 1h30

