Promenade 3 Flin de la chapelle à la forêt de Mondon Flin Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Promenade 3 Flin de la chapelle à la forêt de Mondon Départ de la chapelle de Ménil-Flin 54122 Flin Meurthe-et-Moselle Grand Est

Entre amis ou en famille, empruntez l’une des trois promenades de Flin. Plaquette disponible à l’Office de tourisme de Baccarat.

+33 3 83 75 13 37

English :

With friends or family, take one of Flin’s three promenades. Brochure available at the Baccarat Tourist Office.

Deutsch :

Ob mit Freunden oder der Familie, nutzen Sie einen der drei Spaziergänge in Flin. Broschüre im Tourismusbüro von Baccarat erhältlich.

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, fate una delle tre passeggiate di Flin. Opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Baccarat.

Español :

Con los amigos o la familia, realice uno de los tres paseos en Flin. Folleto disponible en la Oficina de Turismo de Baccarat.

