Promenade autour du lac Châlette-sur-Loing Loiret

Promenade autour du lac Buges 45120 Châlette-sur-Loing Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 2900.0 Tarif :

A proximité du site des 3 canaux, confluence des canaux de Briare, d’Orléans et du Loing, cette courte balade permet de découvrir le contour original du lac de Chalette, les aménagements et les oiseaux qui aiment y séjourner. Cet espace naturel permet de côtoyer oies bernaches, cygnes ou canards.

English : A lakeside trip

Setting off from the Three Canals site, the point where the Briare, Orléans and Loing canals meet, this short route takes in the lakeside leisure area. This preserved natural space allows you to get up close to geese, swans and ducks.

Deutsch :

In der Nähe der 3 Kanäle, wo die Kanäle von Briare, Orléans und Loing zusammenfließen, können Sie auf diesem kurzen Spaziergang den ursprünglichen Umriss des Sees von Chalette, seine Einrichtungen und die Vögel, die sich hier gerne aufhalten, entdecken. In diesem Naturgebiet kann man Nonnengänsen, S

Italiano :

Vicino al sito dei 3 canali, alla confluenza dei canali Briare, Orléans e Loing, questa breve passeggiata permette di scoprire il profilo originale del lago Chalette, le strutture e gli uccelli che vi soggiornano volentieri. Quest’area naturale permette di vedere oche, cigni e anatre.

Español :

Partiendo del lugar en el que confluyen los tres canales Briare, Orleans y Loing–, puedes emprender este corto paseo que rodea el parque de atracciones del lago. Un espacio natural acuático donde podrás codearte con ocas del Canadá, cisnes o patos.

