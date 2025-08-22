Sentier Le Grand Rozeau A pieds

Sentier Le Grand Rozeau Base de loisirs du lac de Chalette 45120 Châlette-sur-Loing Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3200.0 Tarif :

Cet itinéraire permet de connaître le site naturel du Grand Rozeau, zone humide comportant trois mares, des prairies, une cariçaie (carex), des roselières (roseaux)…

English : The Grand Rozeau route

This route offers an insight into the natural site of the Grand Rozeau, a wetland including three ponds, prairies, sedge (carex), reeds, etc.

Deutsch :

Auf dieser Route lernen Sie den Naturstandort Grand Rozeau kennen, ein Feuchtgebiet mit drei Teichen, Wiesen, einer Cariçaie (Segge), Schilfgürteln (Schilf)…

Italiano :

Questo itinerario permette di conoscere il sito naturale del Grand Rozeau, una zona umida che comprende tre stagni, prati, una prateria di carici, canneti (giunchi), ecc.

Español :

Este itinerario le permite conocer el paraje natural del Grand Rozeau, un humedal compuesto por tres estanques, praderas, una pradera de juncos, carrizales, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire