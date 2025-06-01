Promenade Cezanne Gardanne Bouches-du-Rhône

Promenade Cezanne

Promenade Cezanne boulevard Paul Cezanne 13120 Gardanne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grimpez sur la Colline des frères, comme Cezanne le faisait, pour vous mettre dans la peau du peintre et regarder à travers ses yeux.

+33 4 42 51 02 73

English :

Climb the Colline des frères, as Cezanne did, to put yourself in the painter’s shoes and look through his eyes.

Deutsch :

Klettern Sie auf den Colline des frères, wie Cezanne es tat, um sich in die Haut des Malers zu versetzen und durch seine Augen zu schauen.

Italiano :

Salite sulla Colline des frères, come fece Cezanne, per mettervi nei panni del pittore e guardare attraverso i suoi occhi.

Español :

Suba a la Colline des frères, como hizo Cezanne, para ponerse en la piel del pintor y mirar a través de sus ojos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de Gardanne