Sentier du Bois du Verdillon Gardanne Bouches-du-Rhône

Sentier du Bois du Verdillon route de Mimet 13120 Gardanne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 3200.0 Tarif :

Le Bois du Verdillon est une propriété communale d’une trentaine d’hectares qui longe la route de Mimet juste après le canal de Provence.

https://www.tourisme-gardanne.fr/ +33 4 42 51 02 73

English :

The Bois du Verdillon is a 30-hectare communal property that runs along the road to Mimet just after the Canal de Provence.

Deutsch :

Der Bois du Verdillon ist ein etwa 30 Hektar großer Gemeindebesitz, der entlang der Straße nach Mimet direkt hinter dem Canal de Provence verläuft.

Italiano :

Il Bois du Verdillon è una tenuta comunale di trenta ettari che costeggia la strada per Mimet, subito dopo il Canal de Provence.

Español :

El Bois du Verdillon es una finca municipal de treinta hectáreas que bordea la carretera de Mimet justo después del Canal de Provenza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de Gardanne