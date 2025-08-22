Promenade confort Château Thomas II Le Bourget-du-Lac Savoie
Promenade confort Château Thomas II Le Bourget-du-Lac Savoie
Promenade confort Château Thomas II
Promenade confort Château Thomas II 73370 Le Bourget-du-Lac Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une promenade contemplative et accessible à tous à la découverte des milieux humides, de la faune, la flore des marécages et le Château Thomas II, ancien rendez-vous de chasse au XIIIe siècle.
https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00
English : Easy-going walk: Château Thomas II
A contemplative walk, suitable for all-comers, that takes you on a discovery of the wetlands, the fauna and flora of the marshes as well as Château Thomas II, a former 13th century hunting lodge.
Deutsch :
Ein beschaulicher und für alle zugänglicher Spaziergang zur Entdeckung der Feuchtgebiete, der Fauna, der Flora der Sumpfgebiete und des Schlosses Thomas II, einem ehemaligen Jagdschloss aus dem 13.
Italiano :
Una passeggiata contemplativa, accessibile a tutti, per scoprire le zone umide, la fauna, la flora delle paludi e il Castello di Tommaso II, ex residenza di caccia del XIII secolo.
Español :
Un paseo contemplativo, accesible a todos, para descubrir los humedales, la fauna, la flora de las marismas y el castillo Thomas II, antiguo pabellón de caza del siglo XIII.
