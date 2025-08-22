Promenade Confort Plan de l’eau des Bruyères Les Belleville Savoie

Promenade Confort Plan de l’eau des Bruyères

Promenade Confort Plan de l’eau des Bruyères 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Plan de l’eau des Bruyères, petit écrin, au fond d’un vallon préservé et d’un hameau authentique, abrite un écosystème remarquable.

https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00

English : Promenade Confort: Plan de l’eau des Bruyères

The Plan de l’Eau des Bruyères, a small jewel in the crown of an unspoilt valley and an authentic hamlet, is home to a remarkable ecosystem.

Deutsch : Gemütlicher Spaziergang am See von Les Bruyères

Der hübsche kleine See von Les Bruyères beherbergt am Ende eines naturbelassenen Tals und hinter einem authentischen Dorf ein bemerkenswertes Ökosystem.

Italiano :

Il Piano d’Acqua di Bruyères, piccolo gioiello in fondo a una valle preservata e autentico borgo, ospita un ecosistema straordinario.

Español :

El Plan Hidrológico de Bruyères, una pequeña joya en el fondo de un valle preservado y una auténtica aldea, alberga un ecosistema notable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme