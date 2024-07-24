Promenade de Chef de Baie La Rochelle Charente-Maritime

Promenade de Chef de Baie La Rochelle Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Promenade de Chef de Baie

Promenade de Chef de Baie Chef de Baie 17000 La Rochelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un sentier entre nature et littoral, offrant une vue grandiose sur le Pertuis, les îles de Ré, Oléron et Aix, le Phare du Bout du Monde, le Fort Boyard et la rade de La Rochelle.

https://www.larochelle.fr/ +33 5 46 51 51 51

English : Chef de Baie Walk

A path between nature and coastline, offering a grandiose view of the Pertuis, the islands of Ré, Oléron and Aix, the Phare du Bout du Monde, Fort Boyard and the harbor of La Rochelle.

Deutsch : Chef de Baie Walk

Ein Pfad zwischen Natur und Küste, der eine grandiose Aussicht auf den Pertuis, die Inseln Ré, Oléron und Aix, den Leuchtturm Bout du Monde, das Fort Boyard und die Reede von La Rochelle bietet.

Italiano :

Un percorso tra natura e costa, che offre una magnifica vista sul Pertuis, sulle isole di Ré, Oléron e Aix, sul faro Phare du Bout du Monde, su Fort Boyard e sul porto di La Rochelle.

Español : Paseo del Chef de Baie

Un sendero entre la naturaleza y el litoral, que ofrece una magnífica vista del Pertuis, las islas de Ré, Oléron y Aix, el Phare du Bout du Monde, Fort Boyard y el puerto de La Rochelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme