Promenade des eaux secrètes n°10 La Loupe Eure-et-Loir

Promenade des eaux secrètes n°10 La Loupe Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Promenade des eaux secrètes n°10 En VTC

Promenade des eaux secrètes n°10 Place de la Gare 28240 La Loupe Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Cette belle promenade à vélo tranquille est variée dans ses paysages et sites à découvrir. Vous pourrez faire des haltes régulièrement pour découvrir un site patrimonial, de loisirs ou naturel.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef49953b8a05/promenade-des-eaux-secretes-boucle-n10 +33 2 37 81 24 00

English : Promenade des eaux secrètes n°10

This stunning, peaceful cycling trail takes you past myriad landscapes and tourist sites. You can make regular stops to explore a heritage, leisure or nature spot.

Deutsch : Promenade der geheimen Gewässer

Diese schöne, ruhige Radtour bietet viel Abwechslung bei den Landschaften und den Orten. Sie können regelmäßig Halt machen, um eine Kulturstätte, einen Freizeitpark oder eine Naturstätte zu entdecken.

Italiano :

Questa bella e tranquilla escursione in bicicletta è varia nei suoi paesaggi e nei siti da scoprire. Potrete fare delle soste regolari per scoprire un patrimonio, un luogo di svago o un sito naturale.

Español :

Este hermoso y tranquilo paseo en bicicleta es variado en sus paisajes y sitios para descubrir. Puede hacer paradas regulares para descubrir un sitio patrimonial, de ocio o natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire