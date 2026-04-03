Promenade des Merisiers La Rothière Aube
Promenade des Merisiers La Rothière Aube vendredi 1 mai 2026.
Promenade des Merisiers
Promenade des Merisiers 10500 La Rothière Aube Grand Est
Durée : 240 Distance : 13883.0 Tarif :
Cette randonnée de 14 km vous mène vers la Réserve Naturelle de Ramerupt. Une balade idéale pour les amoureux de nature !
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English :
This 14 km hike takes you to the Ramerupt Nature Reserve. An ideal walk for nature lovers!
Deutsch :
Diese 14 km lange Wanderung führt Sie zum Naturreservat von Ramerupt. Eine ideale Wanderung für Naturliebhaber!
Italiano :
Questa escursione di 14 km conduce alla Riserva Naturale di Ramerupt. Una passeggiata ideale per gli amanti della natura!
Español :
Esta excursión de 14 km le llevará a la Reserva Natural de Ramerupt. Un paseo ideal para los amantes de la naturaleza
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Aube en Champagne Attractivité
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