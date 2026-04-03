Promenade des Merisiers La Rothière Aube

Promenade des Merisiers Facile

Promenade des Merisiers 10500 La Rothière Aube Grand Est

Durée : Distance : 13900.0 Tarif :

Promenade des Merisiers 4h environ niveau facile balisage blanc-vert. L’homme façonne la nature. Ici, la nature rend le travail de l’homme lyrique… A voir lors de votre circuit: étang de Ramerupt, forêt aux arbres remarquables, étangs asséchés, lavoir du Petit-Mesnil

Facile

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English :

Promenade des Merisiers approx. 4h easy level white-green signposting. Man shapes nature. Here, nature makes man’s work lyrical… Things to see on your tour: Ramerupt pond, forest with remarkable trees, dry ponds, Petit-Mesnil wash-house

Deutsch :

Promenade des Merisiers ca. 4 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Der Mensch gestaltet die Natur. Hier macht die Natur die Arbeit des Menschen lyrisch… Sehenswertes auf Ihrem Rundgang: Étang de Ramerupt, Wald mit bemerkenswerten Bäumen, ausgetrocknete Teiche, Waschhaus von Petit-Mesnil

Italiano :

Promenade des Merisiers circa 4 ore livello facile segnaletica bianco-verde. L’uomo plasma la natura. Qui, la natura rende lirica l’opera dell’uomo… Da vedere durante l’escursione: stagno di Ramerupt, foresta con alberi notevoli, stagni secchi, lavatoio di Petit-Mesnil, ecc

Español :

Promenade des Merisiers aprox. 4 horas nivel fácil señalización blanco-verde. El hombre da forma a la naturaleza. Aquí, la naturaleza hace lírica la obra del hombre… Lugares de interés: estanque de Ramerupt, bosque con árboles notables, estanques secos, lavadero de Petit-Mesnil, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité