Promenade des Merisiers La Rothière Aube
Promenade des Merisiers La Rothière Aube vendredi 1 mai 2026.
Promenade des Merisiers Facile
Promenade des Merisiers 10500 La Rothière Aube Grand Est
Durée : Distance : 13900.0 Tarif :
Promenade des Merisiers 4h environ niveau facile balisage blanc-vert. L’homme façonne la nature. Ici, la nature rend le travail de l’homme lyrique… A voir lors de votre circuit: étang de Ramerupt, forêt aux arbres remarquables, étangs asséchés, lavoir du Petit-Mesnil
Facile
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English :
Promenade des Merisiers approx. 4h easy level white-green signposting. Man shapes nature. Here, nature makes man’s work lyrical… Things to see on your tour: Ramerupt pond, forest with remarkable trees, dry ponds, Petit-Mesnil wash-house
Deutsch :
Promenade des Merisiers ca. 4 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Der Mensch gestaltet die Natur. Hier macht die Natur die Arbeit des Menschen lyrisch… Sehenswertes auf Ihrem Rundgang: Étang de Ramerupt, Wald mit bemerkenswerten Bäumen, ausgetrocknete Teiche, Waschhaus von Petit-Mesnil
Italiano :
Promenade des Merisiers circa 4 ore livello facile segnaletica bianco-verde. L’uomo plasma la natura. Qui, la natura rende lirica l’opera dell’uomo… Da vedere durante l’escursione: stagno di Ramerupt, foresta con alberi notevoli, stagni secchi, lavatoio di Petit-Mesnil, ecc
Español :
Promenade des Merisiers aprox. 4 horas nivel fácil señalización blanco-verde. El hombre da forma a la naturaleza. Aquí, la naturaleza hace lírica la obra del hombre… Lugares de interés: estanque de Ramerupt, bosque con árboles notables, estanques secos, lavadero de Petit-Mesnil, etc
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité
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