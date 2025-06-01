Promenade des sens Bourret Tarn-et-Garonne

Promenade des sens Bourret Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Promenade des sens

Promenade des sens Belvédére au lieu-dit saint martin 82700 Bourret Tarn-et-Garonne Occitanie

Découvrez cette balade en bord de Garonne et admirez le paysage du belvédère saint martin.

Site en libre accès toute l’année Tables de pique nique et aire de jeu en bord de Garonne

+33 5 63 64 16 32

English :

Discover this walk along the Garonne and admire the landscape from the belvedere saint martin.

Free access all year round Picnic tables and play area on the banks of the Garonne

Deutsch :

Entdecken Sie diesen Spaziergang am Ufer der Garonne und bewundern Sie die Landschaft vom Belvedere Saint Martin aus.

Das ganze Jahr über frei zugänglich Picknicktische und Spielplatz am Ufer der Garonne

Italiano :

Scoprite questa passeggiata lungo la Garonna e ammirate il paesaggio dal belvedere di Saint Martin.

Accesso libero tutto l’anno Tavoli da picnic e area giochi sulle rive della Garonna

Español :

Descubra este paseo a orillas del Garona y admire el paisaje desde el mirador de Saint Martin.

Acceso libre todo el año Mesas de picnic y zona de juegos a orillas del Garona

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-27 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme