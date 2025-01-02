Promenade du Frétoy Boiscommun Loiret
Promenade du Frétoy Boiscommun Loiret vendredi 1 août 2025.
Promenade du Frétoy A pieds
Promenade du Frétoy Place du champ de foire 45340 Boiscommun Loiret Centre-Val de Loire
Au départ de Boiscommun, vaillante petite cité millénaire ceinturée de rempart, ce circuit rejoint le bois du Frétoy qui fait partie de la forêt domaniale d’Orléans.
English : Frétoy walking route
Depart from Boiscommun, a valiant little thousand-year-old city surrounded by ramparts, then head for the Frétoy wood, which is part of the Orléans national forest.
Deutsch :
Dieser Rundweg beginnt in Boiscommun, einem tapferen, tausendjährigen Städtchen, das von einer Stadtmauer umgeben ist, und führt zum Bois du Frétoy, der zum Staatswald von Orléans gehört.
Italiano :
Partendo da Boiscommun, valorosa cittadina millenaria circondata da bastioni, questo percorso conduce al bosco di Frétoy, che fa parte della foresta demaniale di Orléans.
Español :
Partiendo de Boiscommun, una pequeña y valiente ciudad milenaria rodeada de murallas, esta ruta conduce al bosque de Frétoy, que forma parte del bosque estatal de Orleans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire