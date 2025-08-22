Promenons-nous dans les bois à Saint-Loup Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Promenons-nous dans les bois à Saint-Loup A pieds Facile

Promenons-nous dans les bois à Saint-Loup 58200 Saint-Loup-des-Bois Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Au départ d’un petit bourg où la ruralité présente avec fierté son musée, admirez l’église et apercevez le château . En suivant le ruisseau, faune et flore locales se dévoilent dans la plus grande quiétude. En vous enfonçant dans la forêt, tendez l’oreille pour ne manquer aucun chant d’oiseau. Avant de rentrer, profitez d’une pause bien méritée sur une table au bord de l’eau, en sortant de la forêt, et partez visiter le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (MUMAR).

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

Starting from a small village where rural life proudly presents its museum, admire the church and catch a glimpse of the château . As you follow the stream, local flora and fauna reveal themselves in the utmost tranquility. As you go deeper into the forest, keep your ears open for bird song. Before heading home, enjoy a well-deserved break at a waterside table on your way out of the forest, and visit the Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (MUMAR).

Starten Sie in einem kleinen Dorf, in dem das Landleben mit Stolz sein Museum präsentiert, bewundern Sie die Kirche und erblicken Sie das Schloss . Wenn Sie dem Bach folgen, enthüllen sich die lokale Fauna und Flora in aller Ruhe. Wenn Sie in den Wald hineingehen, sollten Sie die Ohren spitzen, um keinen Vogelgesang zu verpassen. Bevor Sie sich auf den Rückweg machen, genießen Sie eine wohlverdiente Pause an einem Tisch am Wasser, wenn Sie aus dem Wald herauskommen, und machen Sie sich auf den Weg, um das Museum für Landmaschinen und Landleben (MUMAR) zu besuchen.

Partendo da un piccolo villaggio dove la vita rurale mostra con orgoglio il suo museo, si ammira la chiesa e si intravede il château . Seguendo il ruscello, la flora e la fauna locali si rivelano nella massima tranquillità. Addentrandosi nella foresta, si può ascoltare il canto degli uccelli. Prima di rientrare, concedetevi una meritata pausa a un tavolino in riva all’acqua mentre lasciate la foresta e visitate il Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (MUMAR).

Partiendo de un pequeño pueblo donde la vida rural exhibe con orgullo su museo, admire la iglesia y vislumbre el château . Siguiendo el arroyo, la flora y la fauna locales se revelan en la mayor tranquilidad. A medida que se adentre en el bosque, escuche el canto de los pájaros. Antes de regresar, disfrute de un merecido descanso en una mesa junto al agua al salir del bosque, y visite el Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (MUMAR).

